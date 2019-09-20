"مستقبل وطن" بقنا يوزع الأدوات المدرسية على الأطفال الأيتام

زار حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، إحدى مؤسسات الأيتام وجمعية ماري مرقس للأيتام، والتى نظمتها أمانة المواطنة بالحزب في المحافظة.



وقال الدكتور خالد فليب أمين المواطنة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إنه تم زيارة مؤسسة أحمد جبره للأيتام وتوزيع الزي والأدوات المدرسية لـ15 طالبا من أبناء المؤسسة وكما تم زيارة جمعية ماري مرقس للأيتام وتوزيع الزي والأدوات المدرسية لـ 20 طالبا من أبناء المؤسسة وسط حالة من الفرحة عمت جميع الحضور.



وأكد أمين المواطنة سعي الحزب وقيادته لتحقيق التلاحم مع أبناء المجتمع بجميع طوائفهم وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الحزب ولتخفيف العبء عن الطبقات الأولى بالرعاية.



وتأتي المبادرة للعام الثاني على التوالي، في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين تخفيفا عن كاهلهم استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب كريم".