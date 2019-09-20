"الخطيب" يهنئ الجهاز الفني ولاعبي الأهلي بـ"السوبر"

هنأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأعضاء والجماهير والجهاز الفني واللاعبين، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بلقب بطولة السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أشاد الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، والانضباط الفني والسلوكي خلال اللقاء، مؤكدًا أن هذا التتويج في بداية الموسم، يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

وأحرز أهداف الأهلي جونيور أجايي (هدفين) في الدقيقتين 19، و49، وحسين الشحات في الدقيقة 48، وهدفي الأهلي محمود علاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين، 64، و76.

وأقيمت المباراة وسط حضور 10 آلاف مُشجع، وخاضها الأحمر بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضي 2017 2018 وفي المقابل لعب الأبيض بصفته بطلًا للكأس في نفس الموسم.