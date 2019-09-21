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فن

ريم سامى تتألق بالأسود فى ثانى أيام مهرجان الجونة (صور)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:55 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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تألقت الفنانة الشابة ريم سامي بفستان أسود طويل علي السجادة الحمراء لمهرجان الجون السينمائي، في ثاني أيامه، حيث يقام حاليًا بمدينة الجونة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، وسط حضور مكثف من النجوم المصريين والعرب.

وحرصت "ريم"، علي حضور العرض الأول لفيلم "ستموت في العشرين"، وهو الفيلم الروائى الطويل الأول للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، المستوحى عن قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق إلى أن يظهر في حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم في العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذي أصبح ملازمًا له، وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب؟.

يذكر أن ريم سامي شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، ومي عمر، وإنجي المقدم، حيث قدمت شخصية قمر شقيقة السقا الذي تموت بعد زواجها سرًا من أحد تجار المخدرات، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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