"أجاي" يطارد إبراهيم سعيد على قمة هدافي السوبر

نجح النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل هدفين الليلة في مرمى الزمالك في بطولة كأس السوبر ليصبح على بعد هدف واحد من ابراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق وفريق بيراميدز الحالي متصدر قائمة هدافي السوبر برصيد 3 أهداف.

وسجل "أجاي" هدفين من أهداف الاهلي الثلاثة في مباراة اليوم التي جرت علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأصبح أجاي ثاني لاعب يسجل هدفين في بطولة السوبر المصري، بعد عبد الله السعيد الذي سجل هدفين من ضربتي جزاء في نسخة 2015 التي فاز بها الأهلي على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 وهي نفس نتيجة مباراة اليوم.