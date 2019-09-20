عمرو أديب يعلق على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

طالب الإعلامي عمرو أديب، اتحاد الكرة، بتوقيع عقوبة على لاعبي الزمالك، الذين رفضوا استلام الميداليات الفضية بعد خسارتهم السوبر المصري أمام الأهلي.



وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "موقف غير رياضي، يجب احترام البطولة والمنافس، والمكسب والهزيمة".



وأضاف: "جبنا حكم من الخارج، ومدي الزمالك 2 بنيلتي، نعمل إيه تاني؟".