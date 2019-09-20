الناشطة جريتا ثورنبرج تعرب عن تفاؤلها للاحتجاجات العالمية للمناخ

قالت الناشطة السويدية الشابة في مجال المناخ جريتا ثونبرج اليوم الجمعة إنها "متفائلة للغاية" بعد

المشاركة العالمية القوية لاحتجاجات المناخ.

وقالت عبر خدمة التدفق المباشر عبر الانترنت من نيويورك إلى آلاف المحتجين الشباب في ستوكهولم إنه "أمر لا يصدق ما حققناه سويا، إنه يوم تاريخي"

وقالت إن 400 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في استراليا و100 ألف في برلين، ما أثار هتافات وتصفيق من جانب الحشود في ستوكهولم.

وتوجد ثورنبرج في نيويورك من أجل المشاركة في قمة الأمم المتحدة للتحرك من أجل المناخ يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسوف تحضر تجمعا مشابها في نيويورك في وقت لاحق اليوم الجمعة حيث من المتوقع أن تلقي كلمة.

وقالت إننا "سنضع الكثير من الضغوط على (السياسيين) بحيث لا يمكنهم أن يفشلوا"، وسط هتافات "جريتا جريتا" وتصفيق في ستوكهولم.

وقالت إِننا "نظهر نحن من من كل الأعمار، ما ندافع عنه، والآن أصبح الأمر متروكا لهم لإظهار أنهم ينصتون لنا.. الآن يتعين عليهم إثبات ذلك".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بثورنبرج لنشاطها.

ومن المقرر أن تشارك ميركل في قمة الأمم المتحدة للمناخ.