العين ينتزع فوزا صعبا أمام اتحاد كلباء في الدوري الاماراتي

سجل سعيد جمعة حسن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليقود العين لفوز صعب 3-2 على اتحاد كلباء في المباراة التي جرت بينهما على استاد هزاع بن زايد ضمن دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسجل جمعة حسن هدف الفوز بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى.

وبدا أن بنييل ملابا، المنضم لاتحاد كلباء في فترة الانتقالات الماضية قادما من فينلو الهولندي، قد اقتنص التعادل للضيوف في الدقيقة 83 بهدفه الثاني في اللقاء اثر تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء لكن العين استطاع تحقيق الفوز ليجمع أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وكان كودجو فو-دوه لابا قد افتتح التسجيل للعين، الذي فاز باللقب المحلي في الموسم قبل الماضي، في الدقيقة الثامنة قبل أن يتعادل ملابا لاتحاد كلباء في الدقيقة 19 من ضربة رأس رائعة.

لكن جمال معروف انتزع التقدم للعين ثانية في الدقيقة 54 اثر تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وظهر ملابا من جديد ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء قبل سبع دقائق على النهاية من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن جمعة حسن النتيجة لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة.

وفي مباراة ثانية، فاز الفجيرة على الوحدة 1-صفر بفضل هدف عبد الله صالح الجنيبي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.