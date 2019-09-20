غدًا.. محاكمة المتهمين في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

تنظر الدائرة "5" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، غدًا السبت، محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، في شارع الهرم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وأسندت النيابة للمتهمين تأسيسهم لجماعة إرهابية خلافًا القانون، وهجومهم على فندق الأهرامات الثلاثة، وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.