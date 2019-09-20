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رياضة

رابطة اللاعبين المحترفين تدعو لتأجيل مباريات في الأجواء شديدة الحرارة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت رابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان لمنع إقامة مباريات في درجات حرارة مرتفعة بعد معاناة بعض اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية وكرة القدم الإسبانية خلال الصيف.
وطلبت الرابطة، التي تشعر بالفعل بالقلق إزاء احتمال إقامة مباريات في كأس العام 2026 في أحوال جوية خانقة في مدن مثل أتلانتا ودالاس في الولايات المتحدة، من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تحديد حد أقصى لدرجة الحرارة التي يمكن اللعب فيها وتأجيل المباريات التي تقام في درجات تتجاوزها.
وقال فينسن جوتبارج المسئول الطبي في الرابطة "نود أن نحدد هذه النقطة الفاصلة التي لا تقام عندها المباريات في حال تجاوز درجة الحرارة الرقم المسموح به، لا يهم إن كانت هذه المباراة هي نهائي كأس العالم أو مباراة عادية في الدوري المحلي، يجب أن تؤجل".
ويقول الفيفا إن لوائحه تسمح بفترة راحة لالتقاط الأنفاس في الدقيقتين 25 و70 في المباريات حين يتخطى معيار (دبليو. بي. جي. تي) المخصص لقياس درجة حرارة الهواء ومعدل الرطوبة وقوة أشعة الشمس المباشرة وكثافة السحب وموقع الاستاد درجة 32 مئوية لمنافسات الكبار أو 28 درجة مئوية في منافسات أقل من 20 عاما.
لكن الرابطة قالت إنها ترغب أن يتم اللجوء لهذه القاعدة عند درجة حرارة 28 مئوية مع عدم اللعب من الأساس إذا تجاوز معيار (دبليو. بي. جي. تي) 32 درجة مئوية.
وقال جوتبارج "اللوائح المعمول بها حاليا ليست كافية للحفاظ على صحة اللاعبين وتسهيل مهمتهم في تقديم أفضل ما لديهم".
وأبدت الرابطة قلقا بشكل خاص بسبب إقامة بعض المباريات في إسبانيا في فترة الظهيرة أواخر أغسطس، آب، ومباريات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو 2019.
وأضاف المسئول الطبي "بعض المباريات أقيمت تحت شمس حارقة تراوحت خلالها درجة حرارة الهواء بين 34 و35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة تجاوزت 50 في المائة" موضحا أن الرابطة تلقت أيضا شكاوى من لاعبي أمريكا الشمالية والجنوبية بشأن إقامة مباريات في فترة النهار في أجواء حارة ورطبة.
وطورت قطر، التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022، أنظمة تبريد في ملاعبها رغم عدم ضرورة ذلك، لأن الفيفا غير موعد البطولة من موعدها التقليدي في يونيو ويوليو لتقام في نوفمبر وديسمبر
وستستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معا كأس العالم 2026 ومن المدن المرشحة لإقامة مباريات فيها ميامي وأتلانتا وأورلاندو ودالاس وهيوستون وغيرها من المدن التي تشتهر بارتفاع الحرارة والرطوبة في فصل الصيف.
وقال الفيفا في بيان إنه ربما سيسمح بفترات راحة إضافية تصل مدتها لدقيقة واحدة وفق تقدير الحكم إذا وصل معيار (دبليو. بي. جي. تي) إلى 32 درجة مئوية أو أكثر.
وأضاف "صحة اللاعبين أولوية بالنسبة للفيفا. "يتابع الفيفا هذه المسألة بشكل دوري ويتابع باستمرار الدراسات الحديثة بهذا الخصوص ويراجع اللوائح بهدف إيجاد حلول قابلة للتطبيق في كرة القدم العالمية".

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