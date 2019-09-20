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من هم مصممي أزياء نجمات مهرجان الجونة؟

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:40 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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بأنامل مصممين أزياء عرب وعالميين تألق نجمات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وظهرت النجمات متألقات بفساتين بألوان زاهية وتصميمات مختلفة ورائعة.

ويرصد "الدستور" أبرز مصممي الأزياء المتألقين في تصميمات فساتين النجمات


مايكل سينكو..درة

بإطلالة الأميرات ظهرت الفنانة درة بفستان دوبل كلوش فوشيا بأنامل مصمم أزياء فليبينى يدعي مايكل سينكو، فأطلق اسمه في مجال الموضة لأول مرة في دبي ستة 2003.

ارتدى من تصميماته العديد من المشاهير العالميين من بينهم، بيونسيه، ريانا، ليدي غاغا، بريتني سبيرز، كريستينا أغيليرا، كيري أندروود، ناعومي كامبل، إيلي غولدنغ، وآخرون.

كما ارتدت جينيفر لوبيز من مجموعاته، كذلك ارتدت النجمة الهندية "أيشواريا راي" فستانا أرزقا من مجموعة 2017 خلال مهرجان كان وآخر أسود في 2018.

و من العرب ارتدت اللبنانية نوال الزغبي في العديد من إطلالاتها من تصاميمه، ومن أبرزها إطلالتها في مهرجان موازين سنة 2017، وأهم زبائنه الرجال كريس براون.



مى عمر..زهير مراد

أطلت الممثلة مي عمر بفستان من تصميم زهير مراد في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة لفت الأنظار وأثار الجدل.

جاء الفستان باللون البنفسجي وطويل، وبه فتحة جانبية أعلى الفخذ، ويمتزج الفستان في الخامات بين الشيفون والجبير، والفستان مبطن بالكامل، ببنطانة من نفس لون بشرة مي، ولكنها مفصولة عن الفستان وكأنها طبقة من ضمن الطبقات المتطايرة.



هاني البحيري والنجمات

ومن جانبه أكد مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري أن كثيرًا من الفنانات ارتدن من تصميماته خلال حضورهن افتتاح المهرجان وكان من بينهم داليا البحيري، أروي جودة، ليلى علوي، صفية العمري، رشا مهدي، ناهد السباعي، رجاء الجداوي، يسرا، الإعلامية شيريهان أبو الحسن.

وأضاف أن العمل بالفساتين استغرق شهرين كاملين حيث صمم لكلًا منهما فستان خاص بها وساعده فريق عمل مكون من 20 فرد على تصميم هذه الفساتين، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بشرف تصميم فساتين أزياء النجمات بمهرجان كبير بوضح صورة مصر للعالم أجمع مثل مهرجان الجونة السينمائي.



نجوى زهران والنجمات

وعن إطلالات النجمات بفساتين من مصممة الأزياء نجوى زهران، نجد على رأسهم يسرا وإلهام شاهين، لطيفة والمذيعة شيرين حمدي، بالإضافة إلى الفنانة التونسية درة، التي سترتدي فستانا من تصميمها خلال الحفل الختامي لمهرجان الجونة.

وعن أسعار الفساتين، قالت زهران إن الفساتين تجاوز أسعارها 200 ألف جنيه للواحد، حيث استغرقت عدة شهور؛ ليصلوا في النهاية، لهذا المستوى، وتمنت أن تنال التصميمات إعجاب الجميع.

تعتبر نجوى زهران هي أول مصممة أزياء مصرية تتعاون مع النجمة العالمية "جينيفر لوبيز"، التي أطلت بفستان أحمر "أستومك"، يتكون من قطعتين، ومزين بفصوص من الألماس، خلال أول حفل غنائي لها في مصر بمدينة العلمين الجديدة في أغسطس الماضي.



بشري

بفستان بلون الباستيل الأخضر، بدون أكمام، بقصة الكورسية من الأعلى، وتنورة واسعة من التول ذات الطيات المتعددة والمزين بالكشاكش، إلى جانب تميز الفستان بالفروع الذهبية على الجانبين.
الفستان الذي ارتدته بشرى من تصميم هشام أبو العلا، مصمم الأزياء المصري.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في تمام السابعة من مساء أمس الخميس، حيث تستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من النجوم والنجمات، مينا مسعود الممثل الكندي ذو الأصول المصرية الذي شارك في تجسيد فيلم " علاء الدين " الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

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