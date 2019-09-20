علا غانم: واسطتي جمهوري وليس جمالي

قالت النجمة علا غانم إن بناتها عايشين في أمريكا، وسافروا بعد الثورة، مشيرة إلى أنهم استكملوا تعليمهم هناك.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أن ابنتها الكبرى ستتخرج بعد شهر، لافتة إلى أن إحدى بناتها مهندسة معمارية، والأخرى فوتوجرافر، موضحة:"بناتي يعلقون على أدواري، حتى ملابسي يعلقون عليها".



وأكملت "غانم":"في علاقتي ببناتي أنسى أنني أم مع بناتي"، لافتة:"بيعتبروني صاحبتهم، بيحكولي عن كل حاجة، وأستطيع أن أسمع منهم كل شيء وأتقبلها"، مشيرة إلى أن هناك خطوط تم وضعها لهم منذ صغرهم.



وأوضحت أن أهم نصيحة تنصح بها بناتها هي احترام الآخر بكل تفاصيله.



وعن تأثير الفن على حياتها الأسرية، قالت "غانم":"تمثيلي لم يؤثر على على حياتي الأسرية وزوجي "منفتح"، لكني مش مستعجلة أشوف بناتي عرايس".



وبسؤالها عن رأيها في دخول بناتها للوسط الفني والتمثيل، قالت "غنام":"لو واحدة من بناتي عايزة تمثل هوافق"، موضحة أن كل عمل له مشقته، وبقولها "لكن بناتي هيبدأوا في التمثيل من حيث توقفت أنا، هيبدؤا من فوق".



وأشارت "غنام" إلى إن أبناء الفنانين الذين يرغبون بالدخول إلى عالم الفن وضعهم يختلف عن من لا ينتمي للوسط، موضحة أن الفنان يساعد ابنه ويذاكر معه ويعطيه من خبراته.



وعن دور جمالها في اكتسابها محبة الجمهور، قالت "غانم":"واسطتي جمهوري، هو إللي مشغلني، لذلك أخلص واجتهد في عملي".