هزة أرضية تضرب القاهرة

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية سجلت هزة أرضية اليوم الجمعة في الساعة الخامسة مساء و٣٥ دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.



وأضاف في تصريح الليلة أن قوة الهزة بلغت ٢٫٧ درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد ١٣ كيلومترًا جنوب شرق القاهرة، وأن إحداثياتها كما سجلتها الأجهزة هى خط الطول ٢٩٫٩٩ شمالا، وخط عرض ٣١٫٣ شرقًا، وعمقها ٣٫٧٢ كيلومتر.



وأشار رئيس المعهد إلى أنه نظرًا لضعف قوة هذه الهزة فإن المعهد لم يتلق أى بيانات بشأن حدوث أضرار جراء تلك الهزة، مشيرًا إلى أن أجهزة محطات الشبكة تتميز بدقة وحساسية فائقة إضافة إلى أنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.