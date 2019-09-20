إياد نصار: مصير مجهول لطرح فيلم "رأس السنة" بالسينمات

يواجه الفيلم السينمائي "رأس السنة" مصيرًا مجهولًا؛ بعد تأجيل طرحه بدور العرض السينمائي أكثر من مرة.



ومن جانبه قال الفنان إياد نصار، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه لا يعلم مصير طرح الفيلم في السينمات، والذي انتهى من تصويره منذ عام تقريبًا.



وأضاف أن طرح الفيلم أصبح حاليًا في يد شركة الإنتاج، مشيرا إلى أنه كان من المفترض طرحه في موسم رأس السنة الماضي، ولكن لا يعلم سبب تأجيله.



وكشف عن الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم، قائلا أنه يقدم شخصية "ديلر" وهو ليس الديلر التقليدي بل أنه شخص مؤذي، اختار أن يسلك هذا الطريق بإرادته التامة بدون أن تجبره الظروف، والفيلم يجمع بين الثلاث طبقات في المجتمع مع إظهار نماذج من كل طبقة، خاصة نموذج الطبقة المثقفة التي حلت محل الطبقة الوسطى، فتحولت من الطبقة التي تراقب الطبقة الغنية، وتطور الطبقة الفقيرة إلى طبقة تستفيد من الوجود بينهما؛ من أجل تحقيق المصالح الشخصية، ومن مصلحتهم أن يظل الحال، كما هو عليه؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.



فيلم "رأس السنة" يشارك في بطولته إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.