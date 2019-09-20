عمرو دياب يتصدر "يوتيوب" بأغنية "يوم تلات" (فيديو)

تصدر المطرب عمرو دياب قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب"، وذلك بأغنية "يوم تلات".



وتعتبر أغنية "يوم تلات" رابع أغنيات الألبوم، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، وحققت الأغنية 288 ألف مشاهد في 24 ساعة منذ طرحها.



ويستعد عمرو دياب خلال الفترة المقبلة؛ لطرح خامس أغنيات الألبوم بعنوان "تحيرك"، وهي من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع طارق مدكور.