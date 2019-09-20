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بالفيديو.. أجايي يزيد من جراح الزمالك بالهدف الثالث
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:21 م
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زاد جونيور
أجايي
، مهاجم
الأهلي
من جراح الزمالك بتسجيل
الهدف
الثالث في شباك الفريق الأبيض في
مباراة
السوبر
.
التفاصيل بالفيديو
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