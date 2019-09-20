شاهد.. جونيور أجاي يسجل الثالث للأهلي بمرمى الزمالك









عزز فريق الأهلي نتيجة مباراة الزمالك لترتفع إلى ثلاثة أهداف خلال اللقاء المقام على ملعب برج العرب، في مواجهة السوبر المحلي اليوم.وأحرز جونير أجاي الهدف الشخصي الثاني له في بداية الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 48، بعد خطأ من شيكابالا ليتسلمها رمضان صبحي، متقدما بالكرة داخل صندوق الـ18 ويسلمها لجونيور أجاي الذي ترجمها بدوره بهدف في مرمى عواد.