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رياضة

التعادل يسود في كأس ليفر للتنس بين فريقي أوروبا والعالم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:14 م
جريدة الدستور
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فاز النمساوي دومينيك تيم والأمريكي جاك سوك في مباراتي الفردي اليوم الجمعة ليسود التعادل بين فريقي أوروبا والعالم في أول أيام كأس ليفر للتنس في جنيف.
وتقدم فريق أوروبا أولا بعد أن فاز تيم على الكندي دينيس شابوفالوف 6-4 و5-7 و13-11.
وقال تيم "المجموعة الثالثة والفاصلة كانت رائعة. شاهدنا تقاربا كبيرا في المستوى. حالفني الحظ في نهاية المطاف".
وكسر تيم، المصنف الخامس عالميا، إرسال منافسه مرة واحدة فقط ليفوز بالمجموعة الأولى لكن شابوفالوف (20 عاما) كسر إرسال تيم مرتين في المجموعة الثانية ليتعادل اللاعبان.
وتقدم اللاعب الكندي الشاب 9-7 في الشوط الفاصل وأهدر عدة نقاط لحسم المباراة قبل أن يستعيد تيم ايقاعه ويحسم الفوز في ثاني نقطة للفوز بالمباراة.
وفي مباراة الفردي الثانية تغلب سوك على الإيطالي فابيو فونيني 6-1 و7-6 في 89 دقيقة.
وفاز سوك بأول خمسة أشواط في المجموعة الأولى.
وخلال الاستراحة قدم روجر فيدرر ورفائيل نادال، اللذان أحرزا معا 39 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، عدة نصائح إلى اللاعب الإيطالي الذي صمد في المجموعة الثانية حتى اللجوء لشوط فاصل.
وارتكب فونيني خطأ مزدوجا ثم أخطأ في كرة خلفية ليمنح سوك الفوز ويحقق فريق العالم أول نقطة له في البطولة.
وقال جون مكنرو كابتن فريق العالم "كان علينا الفوز بأول مواجهة لهذا كان من الضروري أن نعوض ذلك. لعب جاك بشكل رائع وفرض أسلوبه على فابيو. يسدد الكرة بشكل رائع. نشعر بالرضا بعد الفوز".
وفي الفترة المسائية سيلعب اليوناني ستيفانوس تيتيباس أمام الأمريكي تايلور فريتز في ثالث مواجهات الفردي قبل المواجهة بين زوجي فريق أوروبا المؤلف من فيدرر وألكسندر زفيريف أمام شابوفالوف
وسوك من فريق العالم.

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