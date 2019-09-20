شيرين رضا: صورت مشاهدي بفيلم "الأقصر" في 9 أيام

عبرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بالنجاح، الذي حققه فيلمها السينمائي "الفيل الأزرق"، الجزء الثاني، مشيرة إلى أن العمل قد حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، مؤكدة أنها تعتقد أن الفيلم ستصل إيراداته إلى 100 مليون جنيه مصري.



وعلي الجانب الآخر، قالت شيرين رضا في تصريحات لـ"الدستور"، إنها انتهت من تصوير فيلم "الأقصر"، مؤكدة أن العمل إنتاج مشترك بين مصر وبريطانيا، مشيرة إلى أن الفيلم قد صورت مشاهدها فيه لما يقرب من تسعة أيام.



وتابعت "رضا" مؤكدة، أن الفيلم يحكي عن سيدة تذهب إلى الأقصر، ومن خلال وجودها هناك تتذكر ذكريات لها، ما بين المعابد والمناطق الآثرية هنا، مؤكدة أن التجربة مختلفة بشكل كبير عما قدمته في السينما من قبل.