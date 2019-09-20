العدالة يصعد إلى المركز الثاني بالدوري السعودي على حساب أبها

صعد فريق العدالة إلى المركز الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) بعدما تغلب على أبها 2 1 اليوم الجمعة في المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع العدالة رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف الهلال وأمام النصر، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وتقدم العدالة بهدف سجله اليو سيسيه بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، ثم أدرك صالح آل عباس التعادل لأبها في الدقيقة 35 قبل أن يحرز كاروليس أندريا ماستينور هدف الفوز للعدالة في الدقيقة 48.

وتغلب الوحدة على الفيحاء 1 صفر ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، ويتجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الثامن.

وجاء هدف الفوز للوحدة قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، وكان من نصيب كريج جودوين.