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سياسي

غدًًا.. معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة حول أنواع المحاكم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:01 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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يعقد، غدا السبت، معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، وإسماعيل طه، منسقي عام المعهد.

يلقى المحاضرة حسين الجمال في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، ومن المقرر أن يتناول كيفية التعامل مع الموكل، وأنواع المحاكم، واختصاصاتها، ودور المحامي أمام النيابات، والمحاكم، وفي أقسام الشرطة.

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