"انقلب السحر على الساحر".. 73% يرفضون "النزول للشارع" باستطلاع "الشرق الإخوانية"

«وانقلب السحر على الساحر» تنطبق المقولة على قناة «الشرق» الإخوانية التي بثت سُمًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بإجراء استطلاع للرأي حول «النزول للشارع».



«ردت في صدره قتلته» هكذا سخر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي على مَن دبَّر مكيدة فوقع في شركها، وهو ما حدث مع القناة الإخوانية بعدما فاجأتها نسبة «ضد النزول للشارع» التي بلغت 73% من المشاركين في الاستفتاء.



وفشلت جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية في الترويج للتظاهرات التي دعى إليها المقاول الهارب محمد علي ضد النظام الحالي.





وحذفت قناة مكملين الإخوانية أيضا استطلاع رأي أجرته على موقعها وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خالف ما تريد تصديره بشأن رفض المصريين لدعوات التظاهر، بعد أن بلغت نسبة المعارضين للتظاهر أكثر من 70 %.





