"مستقبل وطن" يواصل فعاليات حملة "أنتِ عظيمة" فى الدقهلية

واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، وبإشراف أمين المرأة بالأمانة المركزية النائبة رشا رمضان، فعاليات حملة "أنتِ_عظيمة"، فى محافظة الدقهلية.



وصرحت الدكتورة وجيهه التابعي أمينة المرأة بالمحافظة، أن أمانة المرأة بمركز أجا نظمت عدة ندوات خلال الأسبوع الماضي تحت شعار أنت عظيمة وذلك فى عدة قرى مختلفة.



ومن جانبها، قالت هنية الجندي أمينة المرأة بالمركز، قمنا بتنظيم ندوة عن الزواج المبكر بقرية بقطارس، وقد حاضر الندوة الدكتور ياسر شلتوت أستاذ علم الاجتماع، بالإضافة إلى حملة طرق الأبواب برعاية الأمومة والطفولة والعيادات المتنقلة وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الحملة 218 حالة علاوة على ندوة حول تنمية المرأة فى المجتمع بقرية نوسا الغيط.



وبلغ عدد الحضور 150 فردًا، وأخيرا حملة طرق الأبواب فى قرى الديرس وميت مسعود.