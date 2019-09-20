"مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن الشائعات وآثارها السلبية بالوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية، بعنوان "الشائعات وآثارها السلبية على المجتمع"، وذلك بمركز شباب بولاق في مركز الخارجة، تحت رعاية النائب جمال أدم أمين الحزب بالمحافظة.



حاضر في الندوة التثقيفية، الدكتور أحمد سيد حرباوي أمين الحزب عن مركز الخارجة، والمهندس صلاح خليفة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة والإعلامي محمد مهران أمين الشباب بالحزب وشهدت الندوة عدد من المواطنين من أهالي القرية وشباب وفتيات الحزب ببولاق.



وناقشت الندوة مخاطر الشائعات على الفرد والأسرة والمجتمع وأثرها السلبي على اقتصاد الدولة والأمن القومي وكيفية مواجهتها وسبل درءها.



وقال النائب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة، إن الشائعات خطرها عظيم ولها آثارها السلبية على الفرد والمجتمع والأمة فكم أشعلت من حروب، وكم أهلكت من قرى، وكم أبادت من جيوش، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن سيظل داعمًا للدولة المصرية وزعيمها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الخاصة بتنظيم الندوات التثقيفية للشباب، ودورهم في مواجهة تلك الشائعات خلال المرحلة القادمة، وذلك انطلاقًا من دور الحزب في الاهتمام بالشباب.