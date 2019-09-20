سيدات المجمع البترولي يتوجن بكأس السوبر الجزائري لكرة اليد

توج نادي المجمع البترولي بكأس السوبر الجزائري لكرة اليد سيدات، بتغلبه على نادي الأبيار 23-31، اليوم الجمعة.

وأنهت سيدات المجمع البترولي الشوط الأولى لصالحهن بنتيجة7-17 وجاء تتويج المجمع البترولي بلقب السوبر، ليضيف اللقب الثالث له خلال العالم الجاري، بعد أن نجح في الفوز بلقبي الدوري والكأس.

ويستعد المجمع البترولي للمشاركة في البطولة العربية للأندية المقررة في العاصمة الأردنية عمان بداية من 25 سبتمبر الجاري.