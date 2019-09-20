15 ألفا يتظاهرون من أجل حماية المناخ في بروكسل

تظاهر في العاصمة البلجيكية بروكسل آلاف الأشخاص ضمن الإضراب العالمي من أجل المناخ.

وقالت الشرطة البلجيكية إن 15 ألف شخص خرجوا إلى تلك المظاهرات في بروكسل وتوجهوا بعد ظهر اليوم الجمعة إلى محطة القطارات الشمالية في اتجاه حي أوروبا الذي توجد به مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وبعد أكثر من ساعة وصلت طلائع المتظاهرين إلى مقر المفوضية الأوروبية ورفعوا أصواتهم خلال مرورهم عليها احتجاجا مطالبين بمزيد من إجراءات حماية المناخ.

وجاء على إحدى اللافتات التي رفعت المئات منها: "أرغب أن أتناول طبقي من البطاطس المقلية وهو ساخن، أما المناخ فكلا".