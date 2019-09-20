بعد فرض العقوبات عليه.. أبرز المعلومات عن البنك المركزي الإيراني

نفذت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، توجيهات الرئيس دونالد ترامب، بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران، والتي فرضتها على البنك المركزي الإيراني، وذلك في أعقاب الهجمات على شركة أرامكو النفطية بالسعودية.



وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، إن الولايات المتحدة ستواصل حملتها القصوى للضغط ضد النظام القمعي الإيراني، الذي يحاول تحقيق أجندته الثورية من خلال العدوان الإقليمي مع تبديد عائدات البلاد النفطية.



وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن البنك المركزي الإيراني في السطور الآتية.

- يعد من أهم البنوك الإيرانية وصندوق التنمية الوطني الإيراني.

- يعتبر أيضا الصندوق القومي وهو صندوق الثروة السيادية.

- يضم مجلس الأمناء للبنك الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي.

- المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وتمويل الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة.

- استخدمه النظام الفاسد لنقل احتياطيات إيران من العملات الأجنبية إلى الوكلاء الإرهابيين.