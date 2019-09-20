بالفيديو.. خطأ فادح من محمد عواد كادت تتسبب في هدف لحسين الشحات

تسبب محمد عواد حارس مرمى نادي االزمالك في خطأ فادح خلال مواجهة نظيره الأهلي على كأس السوبر، المقام على ملعب برج العرب اليوم.





وأرسل محمود علاء مدافع الفريق الأبيض الكرة لمحمد عواد خلال 11 من عمر المباراة، ليتلمها عواد بطريقة خاطئة داخل الصندوق، ليتمكن أجاي من إلتقاطهتا ويدفع بها لحسين الشحات، ليسددها بطريقة سهلة لعواد مرة اخرى.



