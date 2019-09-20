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بالفيديو.. أجايي يترجم سيطرة الأهلي بهدف صاروخي في شباك الزمالك
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:31 م
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نجح النيجيري جونيور
أجايي
في تسجيل هدف التقدم
للأهلي
في شباك
الزمالك
خلال أحداث
المباراة
المقامة بين الفريقين في
السوبر المصري
.
ألتفاصيل
الكلمات المفتاحية
هدف جونيور أجاي
هدف الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك مباراة السوبر
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