بالفيديو..جونيور أجاي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك









تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في مرمى الزمالك لتصبح لالنتيجة 1 لا شيء للأبيض، خلال المواجهة المثيرة بين الفريقين في السوبر المحلي المقام على برج العرب.وسجل الهدف اللاعب جونيور أجاي في الدقيقة 18 من تسديدة قوية، محتفلا بطريقة اللاعب مؤمن زكريا الغائب عن الفريق.ويعاني مؤمن زكريا من إصابة أجلسته شهور خارج صفوف الفريق، متلقيا العلاج في ألمانيا خلال تلك الفترة.