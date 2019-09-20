Live مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة 20-9-2019 فى السوبر المصري اون لاين بدون تقطيع بتعليق بطيشة

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يقدم لكم الدستور مباريات خدمة بث مباشر لـ مباراة الأهلي و الزمالك في السوبر المصري حيث من المتوقع ان تشهد المباراة أحداث مثيرة بين قطبي الكرة المصرية، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري عبر الرابط المرفق في الخبر.





بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك





تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي ملعب برج العرب حيث يستضيف مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة السوبر المصري. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يسعى رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي لـ الفوز بالبطولة حتى تكون دفعه كبيرة له في بداية مشواره مع الفريق اما على الجانب الاخر فإن الصربي ميتشو يسعى لمصالحة الجماهير خاصة عقب الهزيمة أمام بطل السنغال في مباراة دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا.





موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة موعد مباراة السوبر المصري سيكون في السابعة مساء بدلا من الثامنة ، وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.





مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.









مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر Al Ahly vs Zamalek مساء اليوم الجمعة 20 سبتمبر من خلال موقعالدستور فى بث مباشر فى منافسة قوية على لقب السوبر المصرى وتقام المباراة على ارض ملعب الجيش فى برج العرب ويمكن مشاهدة مباريات اليوم لايف بدون تقطيع.









مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر المصرى بث مباشر عبر موقع الدستور حيث يلتقى الفريقين فى منافسة خارج التوقعات تنطلق فى توقيت السابعة مساء بتوقيت فى مصر بما يوافق الثامنة مساء بتوقيت فى السعودية بث مباشر مباريات اليوم.

بث مباشر عبر موقع الدستور فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم المصرية والعربية حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من موقع الدستور فى بث مباشر لايف.





كأس السوبر المصرى

Al Ahly vs Zamalek

مباراة الأهلي مع الزمالك

توقيت 19:00 فى القاهرة

توقيت 20:00 فى السعودية



