الصين تسعى للسيطرة على تلوث الهواء

أعلن ليو يوبين المتحدث باسم وزارة البيئة الصينية اليوم الجمعة أنه سيتم تكييف زيادة سيطرة الحكومة المركزية على تلوث الهواء في الصين هذا الشتاء وفقا للظروف المحلية والشركات الفردية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ما جون، مدير معهد الشؤون العامة والبيئية في بكين قوله في مؤتمر صحفي اليوم، بأن هذا سيعني من الناحية العملية أن الحكومة المركزية ستستعيد مرة أخرى السيطرة الجزئية على التعامل مع تلوث الهواء.

وفي أيام التلوث الشديد، سيسمح للشركات ذات الأداء الأفضل بمواصلة عملها، في حين ستضطر الشركات الأخرى إلى تقليل أو إيقاف عملياتها بالكامل.

ونشرت وزارة البيئة أمس الخميس، مسودة للأهداف والاجراءات الرامية إلى تقليل التلوث اعتبارا من أول أكتوبر وحتى 31 مارس المقبل في أنحاء العاصمة الصينية بكين ومدينة تيانجين وإقليم خبي والمناطق المحيطة.