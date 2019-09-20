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اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي والزمالك يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي والزمالك رابط سريع

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي والزمالك يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي والزمالك رابط سريع

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:09 م
جريدة الدستور
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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري.
يعد هذا نهائي كأس السوبر المصري رقم 6 بين الزمالك والأهلي، حيث التقى قطبا الكرة المصرية من قبل في خمس مباريات لهذه البطولة في السنوات السابقة. ونتجت تلك المواجهات الخمس عن حسم الأهلي الفوز في مباراتين منها، بينما حسم التعادل في ثلاث مواجهات أخرى وتوج بطلها بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. تشير لوائح البطولة عند نهاية المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل، يكتب في سجلات النتائج نهايتها بالتعادل وليس فوز أحد الفريقين وتحسم ركلات الترجيح صاحب اللقب.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport وأسند اتحاد الكرة المصري مهام تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لطاقم ألماني مكون من فليكس بريش حكم الساحة ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان وحكم رابع مصري.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة الأهلي والزمالك ضد اليوم في كأس السوبر المصري، حيث تُذاع المباراة في كأس السوبر المصري في يوم الجمعه عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس السوبر المصري ، حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت وأسند اتحاد الكرة المصري مهام تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لطاقم ألماني مكون من فليكس بريش حكم الساحة ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان وحكم رابع مصري.

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