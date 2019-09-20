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مصر

"اختبارات قبول أسرة المدارس المصرية اليابانية".. مظاهرة حاشدة في حب مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:10 م
جريدة الدستور
عمرو الحلبي
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أقيمت على مدار أربعة أيام اختبارات لقبول أعضاء جدد، للانضمام لأسرة المدارس المصرية اليابانية، من معلمين ومديرين ووكلاء.

وكان من المتوقع ألا يزيد عدد المتقدمين عن 500 في كافة التخصصات، ولكن كعادة الشعب المصري فإنه دائمًا ما يخالف التوقعات، ووصل عدد المتقدمين إلى ما يقارب الـ1000 شخص من مختلف المحافظات.

وعن التنظيم والتحكيم، فقد ضمت العملية الاختبارية، مجموعة من أكفأ الكوادر المهنية والشبابية المؤهلة علميًا وثقافيًا وفنيًا في كافة التخصصات، بدايةً من مدربي نظام "التوكاتسو" الياباني وهم من كوادر وزارة التربية والتعليم، إلى جانب أساتذة جامعة عين شمس بمختلف تخصصاتهم، كما كان للشباب دورًا محوريًا في هذا الحدث الكبير، تنوع ما بين التحكيم والتنظيم وهم شباب تحيا مصر والبرنامج الرئاسي، الذين أدوا دورهم على أكمل وجه وبشكل مشرف يليق باسم دولة عظيمة بحجم مصر.

وعبر المسؤولين والقائمين على تنفيذ المشروع، عن سعادتهم بنجاح الفعالية وخروجها بشكل لائق ومشرف، فقد وجهت الدكتورة نيڤين حمودة مستشارة وزير التربية والتعليم للعلاقات الاستشارية، والمشرف على مشروع المدارس اليابانية، الشكر لكل الجهات التي شاركت في إنجاح الإختبارات، وتحديدًا للشباب المشارك من البرنامج الرئاسي وشباب تحيا مصر، وأشادت بحماستهم وتفانيهم في أداء المهمة المسندة إليهم، وتكاتفهم كقوة واحدة للوصول إلى أفضل النتائج.

ووافقتها الرأي الدكتورة حنان طاهر رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، ووجهت كلمة للشباب المشارك بحثها وتحفيزها لهم على المشاركة في كل ما يخدم مصلحة الوطن، وأكدت أن نجاح المشروع لم يكن إلا لسبب واحدٍ رئيسي ومهم، وهو رغبة الجميع في إنجاح مشروع قومي بهذه الضخامة، شأنه الأول والأخير هو "مصر"، خاصةً وأن الرئيس يوليه اهتمامًا كبيرًا لأنه سيحدث ثورة حقيقية وجذرية في مجال التعليم في مصر.

وأشارت طاهر إلى أنه من واجبنا كأبناء مخلصين لهذا الوطن، أن ننقل الإيجابيات في ظل انتشار السلبيات التي باتت تؤثر بشكلٍ كبير على أفراد الشعب.

كما وجهت الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي تمت جميع الفعاليات الخاصة بالمشروع تحت قيادته وتوجهاته، ولم يتأخر أبدًا في تذليل أية عقبات قد تواجه المشروع.

واختتمت كلمتها بأمنياتها أن يزيد عدد المدارس ليصل إلى 1000 مدرسة، لتعم الفائدة بشكل أكبر وأوسع على أبنائنا جيل المستقبل القادم.

وأكد مالك الرفاعي مدير وحدة إدارة المدارس اليابانية، أن هناك فرق كبير بين ما تم العام الماضي وهذا العام، ويرجع ذلك لحداثة الفكرة وسعي الجميع للبحث والفهم أكثر من أي شيء آخر، والإصرار والتحدي على إنجاح المشروع مهما كانت التحديات، ويرجع ذلك لإيمانه ورؤيته للمشروع وارتباطه بالمنظومة لاعتبارها قيمية وأخلاقية، والتي أثرت بشكل كبير في إصرار الرئيس على تطبيقها، والتي تعتبر نواة لتغيير سلوكيات المجتمع، بعد التغيرات التي طرأت عليه في السنوات الأخيرة.

ووجه الرفاعي الشكر للقيادات الشابة التي تولت تنظيم وتحكيم الإختبارات، من الكيانات المجتمعية المؤثرة، "شباب تحيا مصر والبرنامج الرئاسي"، وأعرب عن سعادته بوجود ارتباط ذهني واجتماعي بين فريق العمل.

وأكد أن الأيام مرت بسلام دون حدوث أية مشاكل تُذكر، ويرجع ذلك إلى الثبات النفسي والإنفعالي في التعامل مع المتقدمين، لأن هناك من يبحث عن ثغرة لضرب المنظومة والتغلغل داخلها، واستغلالها لضرب المشروع وتشويه صورته، وبالتالي إفشال أحد أهم المشاريع القومية المقامة في الدولة، ولكن يقظة ووعي المشاركين وإحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم حال دون ذلك.

وأكد المستشار سامح سلطان، مستشار العلاقات القنصلية والدبلوماسية بمعهد جنيف الدولي، والمشرف على لجان الاختبارات واختيار المحكمين، أن تنفيذ مشروع المدارس اليابانية كان ضرورة حتمية لإحداث تغيير جذري في نظام التعليم البائد، الذي يعتمد كليًا على التلقين، ويفتقر كليًا للإبداع وإعطاء المجال للعقل للإبتكار.

أما عن اختياراته للشباب المشاركين في التحكيم، فقد أشار سلطان إلى أنه اعتمد على الكفاءات العلمية والإبداعية، والكيانات ذات الحضور الواضح على الساحة المجتمعية ذوي القدرات التنظيمية العالية، لافتا إلى أنه أحسن الإختيار بعد النتيجة المشرفة والنزاهة في اتخاذ القرار التي شهد بها الجميع.

كما أكد أن جميع المشاركين أتوا متطوعين، دون النظر أو البحث عن أية مصالح شخصية، وهدفهم الوحيد هو إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء.

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