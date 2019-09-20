أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطلبون حظر السجائر الإلكترونية

حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بحظر السجائر الإلكترونية على الفور حتى ثبوت سلامتها على الصحة.



وفي رسالة للقائم بأعمال مفوض الإدارة ند شاربلس، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ ديك ديربن، وليزا موركوفسكي، وجيف ميركلي، وريتشارد بلومنتال بتقارير نشرت مؤخرا عن 530 حالة إصابة بأمراض في الرئة ترتبط بالسجائر الالكترونية فضلا عن ثماني حالات وفاة.