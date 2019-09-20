"حوار المنصورة" يستضيف فعاليات بطولة الجمهورية فى الرياضيات الذهنية

استضاف نادى الحوار الرياضى بالمنصورة فعاليات بطولة الجمهورية فى الرياضات الذهنية بمشاركة أكثر من ١٢٣ لاعبا ولاعبة من أنحاء الجمهورية، بحضور الدكتور عبد المنعم شرف الدين رئيس الاتحاد المصري للرياضات الذهنية، والدكتور محمد غيدة نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محمود المحمدى رئيس منطقة الدقهلية، وعدد من رؤساء القطاعات والمناطق.



وأجريت المسابقات لاختيار أفضل وأسرع متسابق يقوم بحساب ١٠٠ مسألة حسابية فى أقل من ٨ دقائق والفائزين سيتم تأهيلهم للاشتراك فى بطولة العالم للحساب الذهنى والذاكرة بماليزيا ولكن لا يوجد لهم راعى حيث ان الاتحاد حديث الإنشاء.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد غيدة أن الرياضات الذهنية هي مجموعة من المسابقات والتدريبات الذهنية والتي تعتمد على تنشيط الذاكرة لكلا الفصين الأيمن والأيسر للمخ حيث يتم العمل علي تقوية الذاكرة بطرق علمية ممنهجة تساعد ممارسيها علي التميز والإبداع في كافة المجالات والأعمال ولكافة المراحل السنية.



فيما فاز فى سباق الحساب الذهنى وابطال الذاكرة كلا من روميساء عبدالمنعم بالمركز الأول تحت ١٥سنه واللاعبة سنا محمد غيدة بالمركز الأول تحت ١٠سنوات واحمد ايهاب وعبدالرحمن ابراهيم وآيتن ثروث بالمراكز الأخرى.



وضم أوائل المرحلة الأولى كلا من احمد وليد مصطفى وتميم ياسر عبدالصمد وعبد الخالق نصر السيد ونورين محمد عبد الغنى وروميساء محمد عبد الغنى وكريم ايمن عبد الحميد ورنيم ايمن عبد الحميد واحمد إيهاب محمد.



كما ضم أوائل المرحلة الثانية كلا من حبيبة شريف ماهر وانس رامى حسين ومهاب مديح حماد وخالد سلامة وزينة عمرو فاروق ومحمد السعيد رفاعى واوائل المرحلة الثالثه كلا من على محمود المحمدى وعمر أحمد عطية وحنين محمد خليل ورودينا عمرو محمود.



وشمل أوائل المرحلة الرابعة يوسف ياسر عبد الصمد ويارا محمد ابو النجا ومؤمن ياسر عبد الصمد وعبدالهادى محمود المحمدى ونور اشرف خليل وعبدالرحمن عوض عبدالمطلب.