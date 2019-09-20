بومبيو: نظام إيران يدفع ثمن أفعاله

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يجب أن يدفع نظام إيران ثمن أفعاله من خلال الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن الخيار العسكري ضد إيران سينجح لكن "لا ينبغي أبدا الاضطرار لاستخدامه"، موضحا أن واشنطن هي من تقرر وقت ضرب إيران. وقال "تحليت بضبط عال للنفس تجاه إيران وهناك من يطالب بتصرف سريع".



كما أعلن الرئيس الأمريكي، أيضا اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني.

