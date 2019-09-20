الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباريات

كورة لايف LIVE NOW مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLA REAL يلا شوت الجديد رابط مباراة الاهلي والزمالك يوتيوب GOAL

كورة لايف LIVE NOW مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر YALLA REAL يلا شوت الجديد رابط مباراة الاهلي والزمالك يوتيوب GOAL

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:04 م
جريدة الدستور
طباعة
يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر yalla shoot كورة اون لاين اليوم في كاس السوبر المصري 2019، حيث يلعب كلا الفريقين الزمالك والاهلي تلك المواجهة مباشرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، ومن المتوقع ان تشهد تلك المواجهة حضور جماهيري يصل إلي عشرة الاف متفرج، من جانب جماهير الفريقين،في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، بث مباشر الاهلي والزمالك يلا شوت بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر اليوم
الاهلي والزمالك بث مباشر كورة ستار kora star، المباراة تلعب في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيلعب الفريقين تلك المواجهة من أجل تحقيق الانتصار والفوز باللقب، وتذاع المباراة عبر قنوات on sport وقناة time sport وقناة النيل للرياضة، ويعلق على المباراة كلاً من حاتم بطيشة وأحمد شوبير ومدحت شلبي ومؤمن حسن عبر القنوات الثلاثة، مباراة الاهلي والزمالك مباشر اليوم.


 
كورة لايف مباراة الاهلي والزمالك مباشرة على الأنترنت يوتيوب للموبايل، هناك أخبار الآن عن استبعاد المدير الفني للنادي الأهلي كلاً من صالح جمعة ورامي ربيعة وديانج من قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك، وبعض الأحاديث عن الدفع بجونيور أجاي في مركز المهاجم الصريح، في المقابل لا يوجد أى أخبار حتي الآن من داخل نادي الزمالك حول التشكيل الذي سوف يخوض تلك المواجهة، مباراة الاهلي والزمالك اونلاين بث حي.

الاهلي والزمالك بث مباشر،الاهلي والزمالك يوتيوب، الاهلي والزمالك كورة لايف، مباراة الزمالك والاهلي يلا شوت، مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك مباشر، ماتش الاهلي والزمالك مباشر، مباراة الزمالك والاهلي اون لاين، بث مباشر الزمالك والاهلي ، مباراة الاهلي والزمالك ك

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاهلي والزمالك Derby Egypt اليوم السبت 30-3-2019

مباراة الاهلي والزمالك

مباراة الزمالك والأهلي

كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر يلا شوت Yalla kora رابط اون لاين ماتش الزمالك والاهلي مباشر قمة السوبر المصري

موضوعات متعلقة

منذ يوم

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

منذ يوم

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

On sport مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر «السوبر» اون سبورت الزمالك ضد الاهلي يلا شوت لايف

ads

الصور

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

image description

150 صورة ترصد إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

الأكثر قراءة

On sport مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر «السوبر» اون سبورت الزمالك ضد الاهلي يلا شوت لايف

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

مرتضى منصور يعلق على فستان رانيا يوسف في "الجونة" (فيديو)

أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

مياه الصنبور تهدد 100 ألف أمريكي بالسرطان

تناول الأطفال للجلوتين مرتبط بإصابتهم بالسكري

دراسة: السمنة تتسبب فى تلف الأوعية الدموية

أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

الرئيس نيوز

السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات "الأمم المتحدة"

ترامب: نحن من يقرر توقيت ضرب إيران

تعرف على تشكيل الزمالك أمام الأهلي في قمة السوبر الليلة

القبض على نجل الإرهابي سعد الكتاتني يعد لتظاهر في 6 أكتوبر

منوعات

احذر مسكن آلام يحول دماء أمريكية إلى اللون الأزرق

أجمل رحلات السياحة النسائية لعام 2020

ثانى حالة إصابة بشلل الأطفال فى الفلبين

حقيقة صفحة "فيسبوك" الرئاسة السورية

كشكول

جامعة المنيا: تطوير منظومة الري والكهرباء وثلاثة آبار جديدة بـ"شوشة"

46 ألفا و362 طالبا بكليات جامعة حلوان بالعام الدراسي الجديد

بالصور ..عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي الجديد

"التعليم" ترسل كتابًا دوريًا للمديريات استعدادًا للعام الدراسي 2019/2020

إسلام سياسي

القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 أكتوبر

بسيجارة حشيش وشعار الجماعة.. شاب إخواني يسخر من حالهم خلال 6 سنوات

صفعات على وجه الإخوان.. استطلاع رأى على قناة الجماعة يفضح فشلهم

مرصد الأزهر يطلق حملة "وطني" للتوعية بقيمة الوطن


زيت وسكر

الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية

السعودية : منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

نقابات الإسكندرية: نرفض الدعوات المشبوهة للتظاهر وتعطيل عجلة الإنتاج

مقالات الرأي
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
المزيد

الثقافة

غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن من البرنامج الثقافى بمغاغة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر قصيدة النثر بأتيليه القاهرة

29 سبتمبر.. التعريف بالثقافة النيجيرية بمكتبة القاهرة الكبرى

الإثنين.."التعليم والنهوض بالوطن" فى ملتقى الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك