محمد لطفي يهاجم أكاذيب مواقع التواصل: للسوشيال ميديا قفلنا الباب

سخر الفنان محمد لطفي من الشائعات والأكاذيب التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية على ألحان الجيتار نشرها عبر موقع فيسبوك.



وجاءت كلمات الاغنية كالآتي:" أنا متوتر أنا متضايق..للسوشيال ميديا خلاص مش طايق، ماكفاية الوتساب ونقدم على الغاز الطبيعي.. للسوشيال ميديا قفلنا الباب مش عايز حاجة تزيد ترويعي..إشاعات أكاذيب ألفاظ كده عيب.. ينزل هاشتاج يتمخطر يعمل فتنة ويمكن أخطر"



