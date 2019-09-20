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ostora live hd مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت الاهلي والزمالك بث مباشر

ostora live hd مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت الاهلي والزمالك بث مباشر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:02 م
جريدة الدستور
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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت Yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار مباراة الاهلي والزمالك مباشر  كورة لايف السوبر المصري برج العرب، تشجيع ومساندة جماهيرية كبيرة لفريقين قبل بداية القمة المصرية في نهائي كأس السوبر اليوم الجمعة الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في حضور جماهيري متواضع قُدرّ بحوالي 10 ألاف مشجع من جماهير القطبين، وبدأـت الجماهير المصرية تتوافد إلى ملعب اللقاء اليوم لمشاهدة المواجهة النهائية من المدرجات.

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بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك كورة ستار
يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت kora star السوبر المصري بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك كورة ستار اون لاين،  أبرزت الصحف المصرية التشكيل المتوقع لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر، وتوقع موقع “يلا كورة” أن يبدأ الأهلي اليوم بتشكيل مكون من الشناوي لحراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول، وفي المنتصف عمرو السولية وحمدي فتحي ، حسين الشحات، مجدي أفشة، رمضان صبحي، وفي الهجوم صالح محسن.


 
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر
كورة ستار مباراة الاهلي والزمالك مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر القمة المصرية بدون تقطيع، بث مباشر مباراة السوبر المصري مباشر يلا شوت بدون تقطيع، أما تشكيلة الزمالك المتوقعة بحسب “يلا كورة” لمواجهة الأهلي اليوم، محمد عواد حارس العرين الزمالكاوي، وفي خط الدفاع الرباعي المميز، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبدالله جمعة، وفي خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، أوباما، شيكابالا، بن شرقي، ومهاجم وحيد مصطفى محمد.

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