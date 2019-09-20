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"كوميرتس بنك" الألماني يعتزم شطب 2300 وظيفة وإغلاق 200 فرع

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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يعتزم مصرف "كوميرتس بنك" الألماني شطب نحو 2300 وظيفة أخرى، بدوام كامل على الأرجح، كجزء من خطة استراتيجية جديدة تتضمن قيام البنك ببيع حصة من أسهمه في "إم.بنك" البولندي لتقليل المخاطر وتعزيز التدفقات النقدية لديه.
وأعلن المصرف اليوم الجمعة أن مجلس الإدارة يعتزم أيضا إغلاق نحو مئتين من إجمالي ألف فرع للبنك.
وقال "كوميرتس بنك" الذي فشل في الاندماج مع منافسه الألماني "دويتشه بنك" في وقت سابق العام الحالي، إنه سيشطب المزيد من الوظائف لأنها خطوة "مؤسفة لكنها ضرورية". في الوقت نفسه فإن بيع أسهم "إم بنك" سيقلص قيمة الأصول المعرضة للمخاطر لدى البنك الألماني بمقدار 17 مليار يورو (7ر18 مليار دولار).
من ناحيتها ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس التنفيذي للبنك مارتن تسيلكه يسرع وتيرة إجراءات خفض النفقات في الوقت الذي يحاول فيه التغلب على تداعيات تباطؤ الاقتصاد واحتمالات خفض الفائدة في منطقة اليورو مجددا، مشيرة إلى تسيلكه سيتخلى عن الكثير من أهداف خطته التي تنتهي عام.2020
كانت خطة إعادة هيكلة "كوميرتس بنك" الأصلية تستهدف شطب حوالي 7300 وظيفة خلال العام الحالي، ولكن الرقم انخفض إلى أقل من 5300 وظيفة.
وكان سهم "كوميرتس بنك" قد تراجع إلى مستوى قياسي جديد خلال الشهر الماضي، في انكماش الاقتصاد الألماني وتوقعات خفض الفائدة.

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