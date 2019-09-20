جوارديولا يعول على ثنائي دفاعي شاب لحل أزمة الإصابات

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه قد يعتمد على الثنائي الدفاعي الشاب المؤلف من ايريك جارسيا وتيلور هاروود-بيليس للعب في مركز قلب الدفاع مع ابتعاد اثنين من المدافعين الكبار عن الفريق بسبب إصابات ستمتد لفترة طويلة.

وسيبتعد جون ستونز لخمسة أسابيع بسبب إصابة عضلية بينما يتعافى إيمريك لابورت من جراحة خضع لها في الركبة ما ترك نيكولاس اوتاميندي باعتباره الوحيد المتاح كقلب دفاع في التشكيلة.

وقد يخوض واحد من الثنائي المؤلف من جارسيا (18 عاما) وهاروود-بيليس (17 عاما) مباراته الأولى في الدوري الممتاز إذا لم يبدأ لاعب الوسط فرناندينيو، الذي لعب كقلب دفاع بشكل مؤقت في

الفوز 3-صفر على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، في خط الدفاع.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مباراة واتفورد غدا السبت "لا نملك الكثير من الخيارات الأخرى. إنهما لاعبان صغيران نثق فيهما كثيرا.

"تدرب إيريك معنا الموسم الماضي وتدرب هاروود-بيليس في الفترة التي تسبق الموسم وسنعول عليهما. هذه ليست مشكلة. إنه تحد يجب أن نقبله وأن نتسم بالإيجابية. سننجز ما هو مطلوب منا وسنكون سعداء وسنبذل قصارى جهدنا".

وفاز سيتي على واتفورد 6-صفر في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي ليضمن ثلاثية محلية لا سابق لها، لكن جوارديولا لا يتوقع نتيجة مشابهة خاصة عقب تعادل متذيل الترتيب مع ارسنال 2-2

تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سانشيز فلوريس.

وقال الإسباني جوارديولا "كانت اخر مباراة في الموسم وقد خضناها ونحن ندرك أننا قد نكون جزءا من شيء متفرد في تاريخ الكرة الانجليزية.

"لكن الأمر يبدو مختلفا تماما الآن. هذه بداية الموسم وقد غيروا مدربهم. شاهدت مباراتهم أمام ارسنال وكانوا في غاية التميز في الشوط الثاني على صعيد الأداء.

"يمكنهم القيام بأي شيء خلال أي مباراة جيدة يخوضونها وهم في غاية القوة والسرعة لذا فإن كل مباراة لها مشكلاتها.

"لكن دعونا لا نقارن الوضع مع ما حدث في كأس الاتحاد. لا أرى أي وجه للشبه".