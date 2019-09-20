مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الاسطورة .. مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع hd

بثا مباشرا لمباراة الأهلي ضد الزمالك، المقرر لها مساء اليوم، في إطار بطولة كأس السوبر المصري.





وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، على استاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وتذاع عبر شاشات قنوات أون سبورت، النيل للرياضة، تايم سبورتس، ويديرها تحكيمياً الألماني فيلكس بريش ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، وحكم رابع مصري





بثا مباشرا لمباراة الأهلي ضد الزمالك، المقرر لها مساء اليوم، في إطار بطولة كأس السوبر المصري.





وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، على استاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وتذاع عبر شاشات قنوات أون سبورت، النيل للرياضة، تايم سبورتس، ويديرها تحكيمياً الألماني فيلكس بريش ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، وحكم رابع مصري





7 لاعبين من جانب الأهلي يغيبون عن مباراة الزمالك في السوبر

جدير بالذكر أن فايلر كان قد استبعد 7 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك، غدًا في نهائي كأس السوبر المصري.





واستبعد فايلر كلًا من: "وليد أزارو وكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير للإصابة، وعمار حمدي وحسين السيد لوجهة نظر فنية، وأيمن أشرف للإيقاف".