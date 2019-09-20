لجان متابعة ومرور ميداني لمدارس الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجان متابعة ومرور ميدانى؛ للتأكيد على انتهاء وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.



وأكد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان متابعة فورية تجوب مدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية الخمس؛ للتأكد من جاهزيتها تماما لاستقبال طلابها والتأكيد على إجراءات الأمن والسلامة.



وطالب بعمل تقرير مفصل بأعمال المتابعة، وحال وجود أى مشكلات أو معوقات داخل المدرسة لا يتم المغادرة إلا بعد التأكد تماما من حلها.