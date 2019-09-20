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yalla شوت star مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر OstorHD كورة لايف رابط ماتش الاهلي جودة متعددة goal now شيكابلا

yalla شوت star مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر OstorHD كورة لايف رابط ماتش الاهلي جودة متعددة goal now شيكابلا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:50 م
جريدة الدستور
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كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر يلا شوت Yalla shoot السوبر المصري بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار ماتش الزمالك والاهلي مباشر اون لاين يوتيوب، تتربع قمة الكرة المصرية على قمة مباريات اليوم يلا شوت، ويستضيف ملعب برج العرب مواجهة القطبين الأهلي والزمالك في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي مواجهة تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية، ونرفق لكم رابط بث مباشر يلا شوت القمة المصرية بدون تقطيع.

لا شوت ON SPORTS تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعالمية مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي و الزمالك، حيث تقام مباراة القمة رقم 114غدا  على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ستقام المباراة بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة بحضور 10 ألاف  مشجع .

يخوض الأهلي لقاء السوبر المحلي بصفته حامل لقب الدوري المصري، ويخوض الزمالك لقاء السوبر بصفته بطلا لكاس  مصر، ويسعى  الفريقان للحصول على اللقب وتحقيق البطولة الخاصة بينهم لإسعاد جماهيرهم.

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 20/9/2019 في كأس السوبر المصري، حيث يلتقي فريق الأهلي مع فريق الزمالك في إطار مباراة كأس السوبر المصري 2019، وتُقام مباراة الأهلي والزمالك في يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية.

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً للتتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري، فيما يسعى فريق الزمالك لمحاولة التتويج أيضاً بلقب بطولة كأس السوبر المصري.


القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
تذاع مباراة السوبر المنتظرة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك على قناة أون سبورت الرياضية، وسوف يتم بث المباراة مباشرة على القناة في تمام الساعة 7 مساءً، ويمكنك مشاهدة مباراة السوبر ومتابعة الاستوديو التحليلي المميز قبل المباراة بساعتين ويقدمه  الكابتن أحمد شوبير، وأيضا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على قناة النيل للرياضة مع استوديو  تحليلي مميز قبل اللقاء ويقدمه المذيع المميز مدحت شلبي.


موعد مباراة الأهلي والزمالك الجمعة في كأس السوبر المصري: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري في يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الجمعة، في تمام الساعة:

التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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