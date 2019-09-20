ترامب يصف البلاغ المقدم ضده والمتورطة فيه أوكرانيا بـ"السخيف"

قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أهمية بلاغ قُدم ضده لاستخدامه الأموال والنفوذ الأمريكيين بغرض استغلال أوكرانيا لمراقبة منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن.

ووصف ترامب- في تصريحات أدلى بها في "المكتب البيضاوي" بالبيت الأبيض اليوم الجمعة- الأمر بـ"السخيف" وأن البلاغ متحيز.

وبسؤاله عما إذا كان قد ناقش مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، أمرا يتعلق ببايدن، قال ترامب "لا يهم ما ناقشته"، ملوحًا بالقول إنه يجب أن يُلقى نظرة على بايدن.

وأشار ترامب إلى أنه لا يعرف هوية الشخص الذي قدم البلاغ، وأنه قد سمع أنه مجرد شخص متحيز، وأن ذلك يعني أنه يتبع لحزب آخر.

وبسؤاله عن تأكيده على ما إذا كانت المحادثة المشار إليها في البلاغ هي المكالمة الهاتفية التي أجراها خلال شهر يوليو الماضي مع الرئيس الأوكراني، قال ترامب "أنا حقا لا أعرف"، مشددًا على أن محادثاته التي يجريها مع الزعماء الأجانب تكون دائمًا ملائمة.

وكانت صحيفتا "واشنطن بوست"، و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان كشفتا، أمس الخميس، أن الاتصالات المتعلقة بالأمر بين ترامب والقائد الأجنبي متورطة فيها أوكرانيا.