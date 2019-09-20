الزمالك يفوز على طلائع الجيش بدوري اليد

فاز فريق كرة اليد لنادي الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 36-29 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري المحترفين.

ووصل الفريق الأبيض بهذا الفوز في اللقاء الذي أقيم بصالة نادي الزمالك، إلى 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية ليستمر في صدارة البطولة التي يحمل لقبها.