إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الزاوية الحمراء

أحالت نيابة الزاوية الحمراء، عاطل "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء وكرا له لتوزيع وترويج تجارته غير المشروعة.



البداية كانت بورود معلومات لرجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تفيد بقيام " علاء.م " 30 سنة عاطل " مسجل خطر "، بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.



وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث القاهرة من إلقاء القبض على المتهم، حيث عثر على 300 جرام من مخدر الهيروين، فى منطقة الزاوية الحمراء.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات.