الخزانة الأمريكية: العقوبات على إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات على إيران تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة.

وأكدت الخزانة- وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، اليوم الجمعة، أن العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط على نظام إيران القمعي.

وحذرت الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على "أنظمتها المالية".

وأضافت أنها ستطبق العقوبات بقوة لقطع تمويل إرهاب نظام إيران خارجيا، وقمعه داخليا.