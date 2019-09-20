حسن راتب يكتب: العاصمة الإدارية.. ضرورة وليست رفاهية

المشروع أنسب أشكال التفريغ السكانى من العاصمة القديمة

مصر تبدأ الآن عهدًا جديدًا قائمًا على إنشاء مدن تكنولوجية حديثة



لا شك أن مصر عاشت ردحًا كبيرًا من الزمان تشتكى وتئن الخريطة السكانية بها من العلاقة المختلة بين المكان والسكان، فكيف يمكن أن تعيش الكثافة السكانية المكتظة على مساحة لا تزيد على ٨٪ من مساحة المعمورة المصرية، ليظل الفراغ الشاسع كمًا مهملًا ليس فيه تنمية أو نماء؟، وكادت الكثافة السكانية تشل الحركة فى العاصمة وضواحيها، فى حين نجد الفراغ السكانى، الذى يمثل فى حد ذاته ضرورة أمنية واقتصادية واجتماعية، فى مناطق أخرى، مثل سيناء والوادى الجديد والصحراء الغربية وجنوب مصر.. مناطق كلها تتمتع بميزات نسبية عديدة يمكن أن تحولها إلى قدرات تنافسية تصب فى حركة التنمية الشاملة والمتكاملة، سواء القطاعية التى تشمل الصناعة والزراعة والتعدين، والخدمات سواء تعليمية أو صحية، أو التنمية السكانية التى تتعلق بمناطق حيوية مثل الصعيد وشبه جزيرة سيناء والوادى الجديد.

من أجل هذا أصبح لزامًا على القيادة السياسية والحكومة أن تتطلع إلى خريطة سكانية جديدة تتسع رقعتها لتزيد مساحة المعمورة المصرية لأكثر من الضعف خلال فترة وجيزة، وذلك لاستيعاب معدلات الزيادة السكانية المطردة التى تفوق أى زيادة عالمية، خاصة تلك التى كادت تشل حركة العاصمة تمامًا حتى أصبحت السرعة فى الحركة المرورية لا تزيد على ١٥ كيلو فى الساعة، وعلى وجه الدقة داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ما يؤثر على إهدار الوقت والأموال والطاقة، نظرًا لضياعها فى الانتقالات من نقطة إلى أخرى فى العاصمة.

من هنا، فإنه لزم أن يتم وفقًا للمنهج والأسلوب العلمى التفكير فى القيام بتفريغ سكانى من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى مناطق أخرى لها مميزات نسبية، فتتحول بهذه الكثافة السكانية الجديدة إلى قدرات تنافسية تضخ فى الوعاء الاقتصادى القومى، وتكون بمثابة أحد العوامل المهمة للوصول إلى التنمية الشاملة والمتكاملة، وعلى الجانب الآخر فإنها أحد أساليب الحل الأمثل للمعضلة السكانية وتركيزها فى العاصمة.

من هنا كانت العاصمة الجديدة هى أنسب أشكال التفريغ السكانى من العاصمة القديمة وتخلخلها لإنشاء عاصمة جديدة تضارع العواصم العالمية الحديثة، مثل باريس الجديدة، حتى تعود العاصمة المصرية لسيرة القاهرة القديمة التى كانت من أجمل المدن والعواصم على الإطلاق خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى.

ونظرًا لأهمية المشروع، فإنه يمكننى القول إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية جديدة للاستثمار العقارى والتنمية فى مصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا سيما أن المشروع يطور بالشراكة مع مستثمرين، فضلًا عن أنه أعاد العمل بنظام المطور العام، خاصة أن التكلفة الضخمة تتطلب حلولًا من الشركة المطورة، خاصة فيما يتعلق باختصار إجراءات التراخيص لسرعة تنمية المشروع ليستوعب التصميمات المبتكرة والجديدة، واستخدام نظام الاستدامة فى المشروع التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتحتاج إلى اختبارات أولية لتنفيذها.

وهناك مسألة مهمة وضرورية أيضًا علينا أن نتوقف أمامها ونحن نتناول مشروع العاصة الجديدة، وهذا الأمر يتعلق بضخامة المشروعات، وبالتالى فإنها تتطلب الاستعانة بشركات أجنبية، سواء عبر تحالفات أو دخولها منفردة، خاصةً أن المشروعات تنفذ بتقنيات جديدة تتطلب شركات عالمية تمتلك سابقة خبرة فى هذه النوعية من المشروعات.

كما أن أهم مميزات المشروع طرحه بنظام الشركة التى تعمل على توفير قيمة الأرض التى ستوجه إلى أعمال التنفيذ، وهنا فإن الشركة المطورة عليها البحث عن وسائل تمويل، لا سيما أن مدة التنفيذ قصيرة رغم المساحة الكبيرة للمشروع التى تتطلب استثمارات ضخمة.

وتقع أرض العاصمة الجديدة فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة- السويس، والقاهرة- العين السخنة، شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، أى بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتى ومدينة المستقبل.

لذا فإنه يمكننى القول إن مشروع العاصمة الجديدة يتمتع بمزايا عديدة، أبرزها الموقع الجغرافى الذى يحوى وديانًا وهضابًا وتضاريس أخرى ترسم معالم استثنائية وفريدة، وسوف تزود كل مناطق المدينة بالمرافق الحيوية الضرورية التى تخدم مختلف الاحتياجات، وسوف تصبح مقرًا لعدد من المراكز، منها مركز إدارى وآخر للأعمال، بالإضافة إلى مركز ثقافى وآخر للتقنية والابتكار وغيرها.

إن مشروع العاصمة الجديدة سيخدم التنمية والنهضة الاقتصادية للبلاد برمتها، فضلًا عن أنه سيشكل منعطفًا استراتيجيًا مهمًا سيسمح للشعب المصرى بالسير قدمًا نحو تحقيق تطلعاته بحياة أفضل، ودفع عجلة التطوير والنهضة الاقتصادية من خلال تطوير مشاريع جديدة للسكن والعمل.

فضلًا عن ذلك فإن الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية ذات سمعة وخبرة عالمية لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة تمثل أمرًا ضروريًا للغاية، فى ظل عدم امتلاك العديد من الشركات المصرية خبرات بمجال الإنشاءات فى الأبراج الجديدة، بالإضافة إلى وسائل الاتصالات الحديثة فى مثل هذه المنشآت.

ومن خلال متابعتى لما يجرى الآن من حركة دءوبة تستهدف فى المقام الأول الانتهاء من تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة، يمكننى القول أيضًا إن الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة يعتبر من أهم الأحياء بالعاصمة، وبالنسبة لوسائل المواصلات وربط العاصمة الإدارية الجديدة بغيرها من المدن المجاورة، فسيكون هناك قطار صُمم من أجل التنقل بين المدن الجديدة، وسوف يكون مساره من مدينة العاشر من رمضان إلى طريق السويس بجوار الطريق الدائرى الإقليمى، ثم يذهب إلى العاصمة الإدارية، وقد تم البدء فى تنفيذه من الآن.. كما سيكون هناك القطار المعلق «مونوريل»، وهذا القطار المعلق سيكون مساره من مدينة نصر من محطة الاستاد، أما القطار العادى فسيكون من محطة عدلى منصور بمدينة السلام، ويتحرك مع طريق الإسماعيلية الصحراوى ليصل إلى الطريق الدائرى الإقليمى من خلال طريق السويس، وأخيرًا يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسوف يتم الانتهاء من هذا الطريق خلال عامين بإذن الله.

أما بالنسبة للقطار المعلق «مونوريل» فهو أحد أهم التحديات الجديدة، فهو من القطارات الحديثة التى تسير على قضيب واحد معلق، كما ستكون هناك أتوبيسات تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، تسير داخل المدينة.

وكما قلت من قبل، فإن هذه العاصمة الجديدة سوف تسهم فى تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، فيما ستتحول العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية مقصدًا سياحيًا، خاصة أن خطة المشروع تهدف فى المقام الأول إلى نقل الوزارات المصرية إلى المدينة الجديدة لتقليل الاحتقان المزمن فى القاهرة، التى يقطنها ١٨ مليون نسمة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية، ويمهد الطريق نحو فكرة «الخروج من الوادى»، خاصة أن هذا المشروع الطموح يضم مقرات حكومية وأخرى للبعثات الدبلوماسية، ووحدات سكنية، وفنادق، ويشمل أيضًا مطارًا، و٩٠ كيلومترًا مربعًا من حقول الطاقة الشمسية.

واللافت فى إعلان المشروع الرغبة الحقيقية التى تمثلت لدى الحكومة المصرية فى إنجاز المشروع بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل مؤسسات الدولة بضرورة ظهور هذا المشروع إلى النور بحجم أوسع مما كان يتم التفكير فيه من قبل، وبخطة أكثر تفصيلًا وتكاملًا.. وبشىء من الدقة يمكننا أن نعرف جيدًا حجم وأهمية هذه العاصمة التى يجرى العمل فى تنفيذها على قدم وساق فى منظومة عمل تتسم بالدقة والانضباط فى كل شىء، فقد تم إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال فعاليات مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل»، وقتها تم الكشف عن إقامة عاصمة إدارية جديدة لمصر تقع شرق الطريق الدائرى الإقليمى، فى موقع متميز، وقد قُدّرت التكلفة الإجمالية للعاصمة الجديدة بنحو ٤٥ مليار دولار أمريكى، ويستغرق بناؤها من ٥ إلى ٧ سنوات، على أن تضم هذه العاصمة قصرًا رئاسيًا، ووزارات وهيئات حكومية، فضلًا عن حى خاص للسفارات والقنصليات، كما عُد المشروع بمثابة عاصمة عالمية، حيث يتضمن بناء ١.١ مليون وحدة سكنية، و٤٠ ألف غرفة فندقية، ويستوعب ٥ ملايين شخص.

وقد صُممت العاصمة الإدارية الجديدة على شكل مناطق خضراء ترتبط بمراكز النمو فى المحافظات، من خلال شبكة من وسائل النقل، كما كان تخطيط العاصمة الجديدة مستوحى من مناطق وسط المدينة، مثل قصر النيل ومصر الجديدة، إلى جانب العواصم العالمية التى تجمع بين التاريخ والحداثة.

وتضم أيضًا أكبر حديقة على مستوى العالم ومطارًا دوليًا، ومن المقرر تخصيص منطقة للتكنولوجيا، وتشييد مصانع «سوفت وير» لتكنولوجيا المعلومات، التى تخدم الاقتصاد المصرى.

وسوف تضم حديقة كبيرة على مساحة ٨ كيلومترات مربعة، أى أكبر بمرتين ونصف المرة من الحديقة المركزية فى نيويورك.

ويعتبر بناء العاصمة الإدارية الجديدة حلمًا يتحقق كل يوم، حيث إنها ستكون سببًا فى التخلص من العشوائيات، بالإضافة لملايين فرص العمل التى سوف توفرها المدينة للشباب، وستؤدى إلى بناء مجمعات سكنية جديدة، وتوفير الوقت على المواطنين فى إنهاء مصالحهم وخدماتهم، كما أنه من المقرر أن تستوعب المدينة حوالى ٧ ملايين نسمة فى المرحلة الأولى فقط، وتوفر حوالى ١٫٥ مليون فرصة عمل.

وتحتوى العاصمة الجديدة أيضًا على نهر أخضر بطول ٣٥ كيلومترًا، مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة، ليحاكى نهر النيل بمدينة القاهرة، ويعتبر النهر أكبر محور أخضر فى العالم، يحتوى على حدائق مركزية وترفيهية، بدخول مجانى، على مساحة ٥ آلاف فدان.

كما تشمل مدينة المعرفة، تلك المدينة التى تعد من المشروعات التنموية الثقافية، حيث تعتمد تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى جميع قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو تصميمات المنشآت، كما تعتمد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وكذلك معالجة المياه واستعمالها فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة.

خلاصة القول، إنه حال الانتهاء من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة فإنه سوف تتحقق سبعة أهداف رئيسية يسعى هذا المشروع من أجل تحقيقها، وبما يعود بالنفع على الدولة المصرية بالكامل، وهذه الأهداف تتمثل فى الآتى.. أولًا: «أن تكون مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة ١٥م٢فرد»، ثانيًا: «أن تكون مدينة مستدامة، تستخدم بها محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات، وتتم تغطية ٧٠٪ من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية»، ثالثًا: «أن تكون مدينة للمشاة، ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، حيث سيتم تخصيص ٤٠٪ من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات»، رابعًا: «أن تكون مدينة للسكن والحياة، بمعنى أن تتضمن ٣٥٪ إسكانًا عالى الكثافة، و٥٠٪ إسكانًا متوسط الكثافة، و١٥٪ إسكانًا منخفض الكثافة، حيث إن ٣٠٪ من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة»، خامسًا: «أن تكون مدينة متصلة، يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار- مترو- ترام- تروللى- باص- تاكسى)»، سادسًا: «أن تكون مدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونيًا، كما تُغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية»، سابعًا: «أن تكون مدينة للأعمال، وتُعد مركزًا للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس».

والحق يقال، فإنه لم تكن العاصمة الجديدة هى وحدها السبيل لحل مشكلة العلاقة المختلة بين المكان والسكان، حيث كان لا بد من إنشاء مدن جديدة فى الغرب والشرق وفى الجنوب والشمال، ومن هنا كانت «العلمين الجديدة» آخر روافد التفريغ لإقامة العاصمة الثانية على سواحل البحر المتوسط، ظهير أوروبا، وعلى الجانب الآخر مدينة «الجلالة» بالسويس، ونقيس على هذه المدن الجديدة التى تنشأ فى الجنوب وشبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس.

وهنا يطيب لى أن ألفت الانتباه إلى ضرورة النظر إلى عملية بناء المدن الجديدة، والتوسع العمرانى الذى ينتهجه الرئيس السيسى، باعتبارهما جزءًا من خطة أكبر تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، والتوسع فى التحول الرقمى، وكذلك عملية رفع كفاءة الدولة، وتدريب العاملين بها.

إن مصر تبدأ الآن عهدًا جديدًا قائمًا على إنشاء مدن جديدة تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة، لذلك فإنه يمكننى القول إن تلك المدن ليست مكانًا للسُكنى فقط، بل رُوعيت فيها مصادر الطاقة النظيفة، وأساليب متقدمة للأمن والأمان، والتوافق مع التطور التكنولوجى فى العالم والمنطقة، فضلًا عن ذلك فإنها تفتح شرايين جديدة للاقتصاد القومى الذى هو الآن فى أشد الحاجة إلى أفكار جديدة ومستحدثة حتى يتعافى ويصبح قادرًا على المنافسة.

إنها حقًا مصر الحديثة التى نتطلع لإقامتها، ووجه مصر الجديد الذى نحب أن نتركه لأبنائنا، حتى تلتقى مصر الحضارة والعبق التاريخى بمصر المعاصرة تعويضًا لما فات، حتى نلحق بركب الحضارة والتقدم والرقى تلبية لآمال شعب وطموح زعيم، لنترك للأبناء والأحفاد وطنًا وأمةً يحمدون عليها الآباء والأجداد.

