سميح ساويرس: الدورة الحالية لمهرجان الجونة ستشهد نجاحا أكثر من الأعوام السابقة (فيديو)

قال رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي،إن نجاح مهرجان الجونة في العامين الماضيين، يطمئنه بأن المهرجان سيشهد نجاحًا كبيرا خلال دورته الثالثة هذا العام، ولا يوجد أي سبب وجيه لعدم نجاحه.

واوضح في تصريحات له خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمهرجان على إنستجرام ،أن كل الحفلات التي يتم تنظيمها بالمهرجان بالإضافة إلى اللقاءات مع الفنانين والمنتجين يكون لها أثر طيب وبهجة كبيرة .

واستكمل أن الصور التي تخرج من الجونة خلال فترة المهرجان، يتحدث عنها الناس ويشيدون بتنظيم المهرجان ومكان إقامته، وهو ما يساعد في الترويج السياحي لمدينة الجونة، موضحا أن هذا المهرجان سيضع الجونة كمدينة مصرية على مستوى آخر.

وواصل:"أشعر أن المهرجان هذا العام سكيون أنجح من الأعوام الماضية"